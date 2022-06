Voor & Na: Van oude fabriek naar comfortabele woning

Vandaag gaan we kijken naar een prachtig project dat gerealiseerd is in Osaka, Japan. Hier werd een oud fabrieksgebouw omgebouwd tot een gezellige residentie. In het vijf verdiepingen tellende gebouw wordt niet meer gewerkt, in plaats daarvan is het een oord van ontspanning geworden, en het heeft zelfs een theeruimte om te ontspannen. Nou ja… . dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want Japan is ook het land van de theerituelen. De renovatie is gedaan door het Japanse architectenbureau Tofu, en wat hebben ze een mooi werk afgeleverd! In het huis werd de typische Japanse stijl van leven gecombineerd met mooie westerse elementen. Innovatie heet dat! Hoe dat er precies uitziet zie je in de volgende fotoserie.