homify 360º: Een rijtjeshuis dat echt opvalt!

Als je denkt aan rijtjeshuizen, dan heb je al snel het beeld van een lange rij van uniforme gebouwen in je hoofd. Het klassieke ontwerp, dat nogal monotoon oogt, is niet het toonbeeld van ruimte, creativiteit en individualiteit. Maar vandaag ga je een heel ander rijtjeshuis zien, dat totaal het tegenovergestelde is. Namelijk een ultra-modern rijtjeshuis dat op alle fronten uniek is! De architect van dit huis heeft het op ongelooflijke manier gemoderniseerd. Zowel visueel als qua energie-concept is dit huis een prachtige vreemde eend in de bijt. We kunnen alleen maar hopen dat de rest van de huizen in de straat ook zo'n verandering door gaat maken. Al nieuwsgierig? Kom met ons mee op tour!