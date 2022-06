Stoere en praktische ideeën voor een mancave

Less is more is zonder twijfel het motto van deze mannelijke inrichtingsstijl. Franje en fratsen zul je in deze mancave niet vinden. In plaats daarvan zien we heldere vormen, rechte lijnen en een reductie van de decoratie, deze is tot de essentie beperkt. Ook andere elementen, zoals gordijnen, tapijten, kussens en bloemen zullen we in deze ruimte niet vinden, want dit vertrek legt de nadruk op stijl en design. Dit is echt een kamer waarin je kunt werken, ontspannen, vrienden uitnodigen, een goed boek lezen en de voetbalwedstrijden op tv volgen. Door de openheid in de ruimte heerst er altijd een relaxte sfeer, waardoor jij nadat je thuis gekomen bent direct in een ontspannen toestand komt. Let ook even op de natuurlijke houten vloer, deze is erg sfeervol en geeft je woonkamer direct de warmte en het temperament dat hij nodig heeft.