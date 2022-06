Google's nieuwe hoofdkantoor – Mountain View

Van een boerderij in Denemarken tot een geheel stadsblok in New York, Google kent een geschiedenis van unieke en inspirerende kantoren. Google's nieuwste plan, een ontwerp van Bjarke Ingels en Thomas Heatherwick, is nog maar recentelijk voorgesteld aan de gemeenteraad van Mountain View City in Californië. De ambitieuze plannen maken echter al veel los, de plannen beschrijven een bruisende en autonome leef- en werkomgeving opgebouwd uit het niets. De plannen besteden aandacht aan flexibiliteit, milieuvriendelijkheid en zijn daarbij ook nog eens indrukwekkend vormgegeven. Het complex biedt niet alleen onderdak aan één van 's werelds meest innovatieve bedrijven, het is de bedoeling dat het ook dienst doet als gemeenschap, daarnaast draagt het complex ook nog eens bij aan de lokale natuur.

Voor diegene die al bekend waren met de vorige kantoren en gebouwen van Google zullen de ambitieuze plannen niet als een verassing komen. Dat mag voor Google geen reden zijn om er nogmaals een schepje bovenop te doen, het bedrijf voert met elke nieuwe locatie en verbouwing nieuwe innovaties door. Vandaag hebben wij het voorrecht om u een voorproefje te geven van het binnenkort te verreizen hoofdkantoor, hieronder volgt een beschrijving van de individuele componenten van het Mountain View hoofdkantoor.