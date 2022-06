13 fouten die je in de keuken kunt maken (en hoe je deze fouten kunt voorkomen)

De keuken wordt veelal beschouwd als het hart van het huis. Het is niet alleen een ruimte waar we koken en dineren, maar ook een ruimte we veel tijd doorbrengen met vrienden en familie. Daarom mag je best wat aandacht besteden aan het design, de inrichting en de aankleding van de keuken, vind je ook niet?

Als je dacht dat je er met een paar kookboeken en een kom met plastic fruit wel was, dan heb je het mis. Zo eenvoudig is het niet! Toch is het ook weer niet zo heel erg moeilijk om de perfecte keuken te creëren. In dit Ideabook nemen we dertien fouten die je in de keuken kunt maken onder de loep. En we vertellen je ook meteen hoe je deze fouten kunt voorkomen.