Schitterende gerenoveerde woning

In het ontwerp is veel nadruk is gelegd op een duidelijke stijl die een minimalistische sfeer heeft en diverse natuurlijke materialen combineert. De elegante dakoverstekken leiden tot een optische uitbreiding van de leefruimte.

Technische feiten:

Het evenwichtige energie-concept zorgt het hele jaar door voor een constant en aangename binnenklimaat, maar ook voor extreem lage energiekosten. De verwarming wordt verzorgd door een lucht-water warmtepomp die vloerverwarming in werking stelt. Het exterieur is vervaardigd uit monolitische stenen (Ytong 42,5 cm), waardoor geen extra isolatie nodig is. De ramen zijn allemaal driedubbel glas. Het platte dak is aangeplant, waardoor er een betere thermische isolatie ontstaat, dit heeft tevens een geluiddempend effect.