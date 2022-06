homify 360°: Energiezuinig huis in Edelstal

We bevinden ons op de Sloveense grens, hier in de buurt van Bratislava bouwde het architectenbureau Abendroth Architekten voor een Sloveense familie een prachtig huis. Het mooiste van alles is dat het hier gaat om een passiefhuis, dat is een huis dat niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruikt en vooral zijn energiebehoefte uit duurzame energiebronnen haalt, zoals de zon. Maar als je denkt dat het daarmee een buitenissig huis is zonder charme, met een suffe uitstraling, dan heb je het mis! Het ontwerp is abstract en heeft een split-level design. Beide factoren dragen bij aan een unieke uitstraling. We kijken naar de architectuur van de 21ste-eeuw, waarbij strakke vormen ecologische metaalsoorten ontmoeten. We zijn trots dat we je dit mooie passiefhuis kunnen laten zien! Dit huis bewijst dat de begrippen:´milieuvriendelijk´ en ´esthetisch´ goed samen gaan. Kom snel met ons mee voor een tour door het huis.