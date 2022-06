homify 360°: Gebr. De Nobel in Leiden

Vandaag trekken we in homify 360° naar de bruisende stad Leiden, alwaar het muziekpodium Gebr. De Nobel sinds december 2014 zijn deuren geopend heeft. Gebr. De Nobel komt niet uit de lucht vallen, al in 1969 werd in de Breestraat het ‘Kreatief Sentrum’ geopend, enige tijd later werd deze naam veranderd in het Leids Vrijetijds Centrum (LVC). De plannen voor nieuwbouw op een andere locatie bestonden al langer, het pand aan de Breestraat zou een andere bestemming krijgen en het LVC moest verhuizen. Bovendien wilde de gemeente met de bouw van een nieuw poppodium de binnenstad nog aantrekkelijker maken en moest dit tegelijkertijd leiden tot een groter cultuuraanbod. Uiteindelijk werd gekozen voor een locatie tussen Museum de Lakenhal en cultuurcomplex Scheltema, binnen de negentiende-eeuwse ring en op loopafstand van het centraal station. Op de bouwlocatie bevonden zich op dat moment een aantal kleine woonhuisjes en het bakstenen fabriekspand aan de Marktsteeg. Ector Hoogstad Architecten werd gevraagd om binnen de contouren van het aangewezen gebied een nieuw poppodium te doen verrijzen, daarbij in acht neming van het historische en monumentale karakter van de omgeving.