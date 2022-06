39 schitterende gietvloeren die je niet mag missen!

Een schitterende gietvloer… . Wie droomt er niet van? Het kan zijn dat je nog twijfelt, en dat je misschien eerder naar een houten vloer of tegelvloer neigt. Toch denken we bij homify dat we je kunnen overtuigen met deze schitterende voorbeelden. Daarbij, is een gietvloer naast praktisch ook heel hygiënisch. De vloer is makkelijk te reinigen, eventuele vetvlekken en waterdruppels zijn makkelijk te verwijderen met een doekje. Een ander voordeel is dat er geen looppaden ontstaan in de vloer.

Deze vloer staat mooi in elke ruimte, van slaapkamer tot garage, het staat overal even mooi! Kijk snel verder voor meer inspirerende voorbeelden!