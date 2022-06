Een vrijstaand modern familiehuis

Velen hebben de droom van het bezitten van een huis, maar vaak gooit de begroting roet in het eten. In dit artikel laten we je zien hoe een jong gezin in Beieren hun eigen huis kon realiseren. De familie huurde Viktor Filimonow in, dit is een ervaren architect die het nieuwe gebouw efficiënt ontworpen heeft. Bovendien hielp hij de eigenaren met de productie van op maat gemaakte inbouwmeubels. De kelder en de zolder zijn weggelaten, waardoor de bouwkosten verlaagd werden. Het is echt een droomhuis geworden waar zelfs een garage bij hoort. In 2014 werd het opgeleverd en is dus spiksplinternieuw. Laten we niet langer wachten en gewoon kijken naar het schitterende huis.