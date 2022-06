Wonen en werken in een moderne Bauhaus-woning

Bauhaus is een belangrijk cultuurbegrip binnen de architectuurgeschiedenis van de twintigste eeuw en was tevens een opleiding voor kunstenaars, architecten en ambachtslieden. Het Bauhaus-instituut werd in 1919 opgericht te Weimar. Binnen de opleiding werden zowel de theoretische als de praktische aspecten van kunst belicht en verder ontwikkeld; het programma van de Bauhaus was een synthese van plastische kunsten, ambachtelijke techniek en industrie. De docenten en studenten geloofden in de vormende kracht van kunst en design: als mensen in open en zonnige ruimten kunnen wonen, dan voelen ze zich beter, dan presteren ze beter en dat laatste zorgt ervoor dat de wereld zelf beter wordt.

Het huis dat we vandaag aan je laten zien is hedendaagse architectuur die gebaseerd is op de oude idealen van de Bauhaus, idealen die vandaag de dag nog steeds belangrijk zijn. Kijk met ons mee naar deze mooie moderne woning in Bauhaus-stijl.