Kleurrijk appartement: prachtig design

Hier nemen we een kijkje in het thuiskantoor. Het schitterende bureau zorgt ervoor dat jij heerlijk aan je ontwerpen of artikelen kunt werken. Gebruik je dit kantoor alleen voor je belastingen en administratie, dan weet je zeker dat je hier alles eenvoudig op orde kunt brengen. De decoraties aan de muur zijn echt een artistieke toevoeging aan het interieur. Let ook op de mooie houten vloer en de diverse accessoires in de ruimte, die zorgen ervoor dat het kantoor erg persoonlijk wordt! Als bureaustoel heeft men gekozen voor de designklassieker van Charles en Ray Eames, deze stoel is gemaakt van aluminium. Deze zetel werd ontworpen door het echtpaar Eames in 1958 en is een van de grootste meubelontwerpen van de 20ste eeuw gebleken. Tegenwoordig is hij weer helemaal in! Peter Lam laat zien dat oud en nieuw design prachtig samen gaan.