Het maritieme leven : een strandhuis interieur

Je houdt ervan om een frisse wind door je haren te laten waaien? En je wilt wonen alsof de zee pal naast je deur ligt? Dan is een strandhuisinterieur gewoon echt iets voor jou! Iedereen weet dat het maritieme leven synoniem is met een frisse en natuurlijke inrichting van je huis, een interieur waarin je echt tot jezelf komt. Het kleurenschema van deze stijl heeft veel lichte zandkleuren en het draagt tevens een verfrissende contrast in zich, namelijk tussen de donkere zee en de blauwe, heldere witte lucht. Ook de kleur van wrakhout, zeesterren, schelpen en andere accessoires speelt een rol in de maritieme stijl. Die ook wel omschreven wordt als strand flair. In dit artikel laten we je een aantal leuke interieurideeën van diverse ontwerpers zien, waarmee je in een handomdraai je huis in een cabine van een schip omtovert! Kijk met ons mee: ahoy!