Een modern en fris huis

Bij moderne architectuur kan kleur een grote rol spelen, of juist helemaal niet. Het eerst is hier het geval! Want naast de geel-groene kleur die boven te herkennen is, zie je dat er heel erg leuk is gespeeld met grijs, wit en zwart. De ruwe betonnen muren in de voortuin maken dit kleurenpalet helemaal compleet. En wat hier natuurlijk ook opvalt, is hoe mooi vrijstaand en landelijk dit huis gelegen is. Een leuk plekje om te wonen.