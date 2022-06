Uniek Nederlands design van Erwin Zwiers

Deze tafel, die de naam Claytable draagt, is onderdeel van de collectie Leave your shape behind en is geïnspireerd op de eigenschappen van het zandstrand. Het strand bewaard immers ook de sporen van mens en dier in het zand. Een creatief en leuk idee van Zwiers! Het bijzondere aan deze tafel is, dat het tafelblad zacht blijft, en dit zet aan tot spelen! Waar deze tafel voor gebruikt kan worden? De toepassingen zijn breed inzetbaar. Het is een tafel met een grote aantrekkingskracht op zowel kinderen als volwassenen. De tafel zou erg geschikt kunnen zijn voor in een wachtkamer, speelruimte, voor scholen, kinderdagverblijven of in brainstormruimtes bij bedrijven. Daarnaast is de tafel mogelijk ook een goede therapeutische kompaan, bijvoorbeeld bij de behandeling van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, want de tafel prikkelt de zintuigen op een basale en directe manier die universeel is.