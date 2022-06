Studio FIGR1 : Nederlands industrieel design

Wat direct opvalt is de industriële sfeer die hier naar voren komt. Deze sfeer wordt bereikt door de bakstenen muur (op zich al vrij industrieel) te combineren met een heerlijke verflaag in twee tinten: antraciet en wit. De vorm van de vaasjes, die de naam Containers dragen, is natuurlijk een zeer industrieel concept, het zijn immers reageerbuisjes, waardoor de link met de industrie en wetenschap snel gelegd is. De muur en de vaasjes horen gewoon bij elkaar, maar toch is er een verschil tussen de twee te zien: het lichte hout heeft een natuurlijk uitstraling die mooi afsteekt tegen de bakstenen muur, die erg kunstmatig aandoet. De bloemen in de vaasjes contrasteren nog sterker met de muur. De vaasjes zijn eigenlijk een soort overgangsgebied tussen het kunstmatige en het natuurlijke, want zowel het glas (kunstmatig) als het water (natuurlijk) is transparant. In de vaasjes lijken natuur en design in zekere zin in elkaar over te lopen. Dit is prachtig Nederlands industrieel design van FIGR1!