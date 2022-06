Nathaly Furniture and Design: bijzonder betondesign

Wat een prachtige lamp, en wat een eclectische benadering laat Nathaly Furniture and Design met dit ontwerp zien! De metalen structuur rond het beton zorgt voor een kleurrijke toevoeging, waardoor een mooi contrast ontstaat. De lamp heeft een verhaal, want deze is door Nathaly Furniture and Design opgescharreld in de kringloopwinkel. In dergelijke winkels vindt ze vaak het materiaal voor haar werken, die we daarom ook wel found object-design of assemblage-design mogen noemen. Het is tegenwoordig een trend om oud en nieuw, vintage en new design met elkaar te combineren. Je ziet dat dit schitterende resultaten tot gevolg heeft! Op de achtergrond zien we een aantal oude lampenkappen liggen, deze zijn ook door de ontwerpstudio bij vlooienmarkten en kringloopwinkels gevonden. Deze kappen kunnen over het oranje metaal heen geplaatst worden, waardoor de lamp een nog groter retrogehalte krijgt! Let ook even op het bijzondere snoer, met zijn spikkels geeft het een eclectische feel aan de lamp!