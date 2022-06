Een blok van een huis, we geven direct toe dat dit wel een enigszins raadselachtige titel is. Maar als je het huis dat we je gaan laten zien helemaal bekeken hebt, dan snap je waarschijnlijk precies wat we bedoelen. Het gaat in dit geval om een Duitse woning die grondig verbouwd en uitgebreid is volgens de plannen van de architecten van Helwig Haus und Raum Planungs. En zelfs als je niet van deze stijl houdt, zal je toch onder de indruk zijn. We houden je niet langer in spanning en gaan snel een kijkje nemen!