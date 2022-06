Een ruime prefab woning voor 83.000 euro

Als je denk dat alles en iedereen maar zo het terrein op kan wandelen dan is dit hekje een verrassing. De looks zijn mooi modern en elegant strak. Je zult dus niet snel een verdwaalde hond over je gazon hebben lopen, om maar eens een buitenplaats op te noemen. Daarbij krijgt de woning een beetje extra grandeur door de plaatsing van het hek. Het is mooi dat het hek laag is, want dan blijf het mooie uitzicht bewaard. Ook als je zou kiezen voor een muur raden we je aan om deze vooral niet te hoog te bouwen. De omgeving van het huis is erg mooi en ruim (die moet je natuurlijk blijven zien!), en biedt de bewoners vele mogelijkheden om zich te ontspannen, zoals een wandeling in de natuur.