Vrolijk ingerichte woning in een mediterraans straatje

We zijn nu aan gekomen bij het pronkstuk van de mediterraanse woning, namelijk de schitterende master bedroom met antiek bed. Het meubel is al eeuwenoud en heeft recentelijk een nieuwe look gekregen. Wat is er gebeurd? De oude lak is zorgvuldig verwijderd, de verf is afgeschuurd en vervolgens heeft het bed een moderne kleur gekregen, de hiervoor gebruikte verf noemen we ook wel chalk paint. Deze tint is al een aantal jaar populair en gaat door zijn eenvoud niet vervelen. Als je juist van een shabby look houdt, dan kun je de verf ook na het drogen weer een beetje schuren, zodat het bed wat patina krijgt. In deze heldere kamer staat dit bed natuurlijk prachtig, zeker met de antieke nachtkastjes aan weerszijden. We hopen dat je geïnspireerd bent door deze woning en net zo enthousiast als wij.

Blijf ons volgen voor meer gave woontrends en unieke projecten.