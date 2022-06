Een prachtig stukje architectuur om van te genieten

Bij vrijwel elk project dat je bij homify kunt bekijken, is het een kwestie van genieten. Maar we kunnen zeker niet ontkennen dat het ene huis net iets leuker is om te bekijken dan het andere. En architectuur kan een hoge bijdrage leveren aan het kijkgenot. De Zwitserse experts van Meier Architekten weten als geen ander hoe ze een stukje hoogwaardige architectuur kunnen leveren. Overduidelijk geïnspireerd op oude stijlen is hier een zeer fraaie en ruim modern huis ontstaan. We hebben heel wat foto’s om van te genieten, dus laten we snel gaan kijken.