Bijzondere tafels, topdesign uit Nederland

We besluiten dit artikel met nog één prachtige tafel genaamd The One. Deze houten eettafel is zowel stoer als elegant, en het toppunt van minimalisme. De rust die deze meubels uitstralen draagt bij aan een interieur dat helemaal past in de 21ste-eeuw. Werken met een laptop of heerlijk ontbijten met je gezin: het is aan deze tafel allemaal mogelijk! De tafel is gemaakt van hoogwaardig Europees eikenhout dat deze tafel zijn robuustheid geeft. Zoek je een tafel die uniek is en jaren mee gaat, dan is deze designtafel precies wat je zoekt.

Tot zover de schitterende ontwerpen van RKNL, door Ronald Knol. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, zodat je altijd weet wat er speelt in de wereld van architectuur, kunst en design.

Schitterende Nederlandse kunst door Alex Grothausen. Bekijk hier zijn meest recente werk!

Op ons forum vind je de experts die antwoorden hebben op jouw vragen!