Schitterende Nederlandse kunst van Axel Grothausen

Vandaag gaan we kijken naar een aantal werken van Axel M.J. Grothausen. Deze kunstenaar is na zijn studie aan de Rietveld academieterecht gekomen in de wereld van de architectuur, waarin hij zich vooral bezighoudt met de vormgeving en inrichting van bedrijven en huizen. Hij is een kunstenaar met een fascinatie voor beweging, deze vindt hij in diverse sporten, zoals schaatsen, atletiek, golfen, hockey en ga zo maar door. Houding en beweging zijn twee belangrijke visuele aspecten voor hem. Als kunstenaar weet hij met verschillende technieken uiting te geven aan het gene dat hem raakt. Al zijn schilderijen zijn monotypes, warm van kleur en oscilleren tussen een figuratieve en abstracte stijl. Het medium voor deze werken is vaak linnen of canvas. De beelden die zijn werken oproepen worden gekenmerkt door een vloeiende beweging, die tot stand gebracht is middels een positieve en soms negatieve druktechniek. Axel Grothausen werkt tevens in opdracht, in principe kan elk gewenst formaat en onderwerp door hem gerealiseerd worden. Laten we samen kijken naar de bijzondere werken van deze Nederlandse kunstenaar!