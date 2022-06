Nederlandse designtafels: Marc Th. van der Voorn

In dit artikel besteden we exclusief aandacht aan de Nederlandse ontwerper Marc Th. van der Voorn (1974). Hij studeerde in 2001 af aan de Kunstacademie Minerva, Groningen, richting interieurarchitectuur. Samenwerken is waar het bij Marc om draait. Dit doet hij uitsluitend met betrokken producenten en merken zoals Odesi, AAN-UIT, Spoinq en DeKnudt Mirrors. Zijn ontwerpen voorzien in een duidelijke behoefte en hebben vaak iets verrassends. Twee keer kijken dus! We richten ons in dit artikel in het bijzonder op een aantal van zijn tafels.

Het is aannemelijk om te stellen dat de tafel een sociaal 'geladen' meubelstuk is, waaraan de dynamiek van het gezinsleven zich gedurende vele uren op de dag voltrekt. Naast een handige oppervlakte om persoonlijke spullen op kwijt te kunnen, of om heerlijk aan te dineren, is de tafel ook een volwaardig designstuk, dat gegarandeerd een bijzondere invloed op je interieur heeft. Marc Th. van der Voorn ontwikkelde voor het Nederlandse merk Spoinq een aantal zeldzame meubels. Deze meubels zijn modern en functioneel, maar met een huiselijke twist. Al benieuwd naar dit Nederlandse design? In dit artikel zetten we een aantal mooie voorbeelden voor je op een rijtje.