Vijf moderne wastafels met uitstraling

Als laatste wastafel behandelen we deze zeer minimale betonnen wastafel. Deze wastafel onderscheidt zich van de overige wastafels door zijn opvallende vorm. Hier is geen sprake van een bak of kom waar het water in valt, maar van een hellend oppervlak dat uit het tafelblad zelf is gesneden. Doordat het geheel uit beton is vervaardigd geeft het de badkamer een rauwe en industriële uitstraling.

We hopen jullie met deze 5 bijzondere wastafels van onze experts te hebben geïnspireerd kleur en persoonlijkheid in de badkamer te halen voor een uniek en karaktervol resultaat. Zoals we hebben kunnen zien zijn de mogelijkheden eindeloos – voor iedere smaak, wens en doel is er wel een idee! Voor nog meer inspiratie kun je in deze twee ideabooks meer badkamerideeën opdoen:

Moderne Badkamers: Fris het Nieuwe Jaar In

Armaturen voor wastafel of fonteintje