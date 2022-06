90 m² speciaal voor liefhebbers van wit en hout

We beginnen in de keuken van het appartement. Deze is zeer modern, helemaal wit en beschikt over een hoogglans afwerking. De natuurlijke houten balken aan het plafond passen er perfect bij. Het laat zien dat het appartement zelf niet per se heel modern is, maar juist al een hele tijd geleden is gebouwd. Deze keuken is wat dat betreft meteen een mooi voorbeeld waarmee nog maar eens wordt bewezen dat oud en modern prima samengaan.