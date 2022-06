Voor & Na: Renovatie van een landhuis in Normandië

We gaan nog even terug in de tijd en aanschouwen op deze foto de deplorabele staat van de zolder. De ruimte ziet er onbruikbaar en ongezond uit. Op de volgende foto's zullen we zien dat het dak volledig vernieuwd is zonder dat de balken of het oorspronkelijke framewerk verwijderd is. Het is moeilijk om voor te stellen waar deze ruimte in het verleden voor is gebruikt, het kan niet veel meer zijn dan voor opslag of rommel.