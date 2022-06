Top 5 van de week: de perfecte slaapkamer voor je sterrenbeeld

In het Oosterijkse Fussach heeft architectenbureau Schroetter Lenzi een schitterende eengezinswoning gerealiseerd die veel sfeer en statigheid uitstraalt, maar wel op een moderne manier. We hebben het hier over een huis dat gebouwd werd uit gewapend beton en behoorlijk geïsoleerd is van de buitenwereld. De zwarte gevel is bekleed met grenenhout, waardoor een unieke look ontstond. Een woning die helemaal past in de natuurlijke setting, juist door zijn abstracte vormgeving. Vandaag nemen we je mee door deze bijzondere woning!

Kom snel met ons mee om de ins en outs te zien.