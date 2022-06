6 geheimen van een interieur designer die niets kosten

De vloer kan een belangrijke rol spelen bij de perceptie van de ruimte. Als we bijvoorbeeld graag een gevoel van lichtheid willen suggereren dan is het advies is om een vloer met brede planken van licht hout te kiezen. Of een mooie laminaat- of vinylvloer zonder naden en dus optimaal geschikt om een gevoel van meer ruimte te bevorderen. Wil je graag rust en licht in de ruimte? Kies dan voor een rustig patroon en een lichte kleur.