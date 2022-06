Voor en Na: van grauw naar hip!

Waar de keuken al heel erg inspirerend was, is de woonkamer dat misschien nog wel meer. Wat een fantastische ruimte en wat heerlijk modern. En op het gebied van meubels is voor zeer onalledaagse oplossingen gekozen. Vooral de sofa in het midden is erg bijzonder. Er is in zo ongeveer elke hoek zitgelegenheid gecreëerd en de diverse meubels zorgen voor een prachtig beeld. En ook de verlichting is heerlijk uitgebalanceerd. Wederom zijn we fan, een fantastisch resultaat!

Wil je graag nog zo’n verbouwing als deze bekijken? Dat kan natuurlijk! Ook dit huis is namelijk op hele leuke en interessante wijze helemaal weer bij de tijd gebracht.