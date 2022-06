Een geweldige vrijstaande villa, wie wil dat nou niet? Vooral als het ook nog eens op een schitterende plek in het landschap is gesitueerd. Voor de een is het een droom voor de verre toekomst, maar als je al wat langer een eigen huis hebt dan kan zo’n droom als deze in no time werkelijkheid worden. En dat laatste geldt voor de bewoners van het huis waar we een kijkje gaan nemen. De Duitse bouwonderneming Albert-Haus is verantwoordelijk geweest voor de bouw van dit aantrekkelijke geheel. We laten je dan ook graag van zowel het huis, het interieur als de prachtige omgeving genieten. Kijk lekker mee!