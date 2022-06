65 m² voor een klein budget!

We houden van een ruime keuken, een eet- en woonkamer, niet waar? Wat nu als je al deze functies eens samen in één ruimtelijke kamer zou samenbrengen? Dat zou een geweldig interieur als resultaat hebben! Vandaag ga je dat resultaat in dit ideabook zien. We kijken hier de kleine woning in en voelen ons alsof we in een riant woonpaleis staan. Door de ramen schijnt het licht de woning binnen, weerkaatst op het heldere plafond en wanden. Zo is de woning lichter en lijkt deze erg ruim. Samen met een expert ontwerp je een unieke woning.