Voor en Na: 20 schitterende transformaties

Als je deze kamer ziet, waar denk je dan aan? Aan een gezellige familiekamer natuurlijk! De foto links is zo’n beetje in de middeleeuwen genomen, zo zag de kamer er in de oude staat uit. In de kamer rechts voelen we ons toch een stuk prettiger! Door de lichte look, die ook een beetje klassiek is, ervaar je hier een fijne huiselijkheid.