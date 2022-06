Herfstdecoratie voor een gezellige woning

Koper en brons zijn nog steeds populaire kleuren. Het zijn geen dominante kleuren, maar het brengt veel warmte in je woning. Koper staat heel mooi in een modern interieur én een klassiek interieur. Het maakt dus niet uit in wat voor een woning je woont, met koper of brons ga je niet snel de mist in. Wil je een stoere inrichting? Combineer het dan met wat industriële items.

Een grafische vormgeving zie je ook veel terug. Dit heeft alles te maken met figuren en lijnen. Zo komen grafische prints terug in textiel, posters, accessoires en behang. Dankzij een grafische vormgeving, kan je een ruimte groter laten ogen. Ben je iemand die veel rust wilt in een ruimte? Dan kan je grafische prints met rustige kleuren, zoals zwart, wit en bijvoorbeeld oatmeal combineren. Wanneer je liever wat bonter maakt, kan je een warme kleur bruin of bijvoorbeeld caramel gebruiken. Je kunt zelf experimenteren met accessoires en items, totdat je het gevoel hebt dat dit bij jou en jouw woning past.

Handwerk blijft deze herfst ook nog in. Persoonlijke producten worden van zolder gehaald en de antiekmarkten zijn weer in trek. Zeker de combinatie van oud en nieuw blijft het goed doen. Een opvallende trend is het gebruik van losse en gestapelde elementen. Dit kan een enorm volume geven aan meubelstukken.

Spiegels kunnen je woning ook mooi maken. Je hebt ze in verschillende soorten en maten. Kies voor een warme kleur, zodat de woning warme krijgt. Rekjes zijn ook een echte eyecatcher. Het maakt niet uit of je een krantenrek, rek met boeken op de grond of misschien wel een rek met oude zooi: een rek mag niet ontbreken! Zeker in koper of zwart zal dit mooi bij je herfstinrichting passen.

Wil je het groots aanpakken? Je kunt altijd interieurontwerpers om advies vragen.