15 ideale schuifdeuren voor kleine woningen

Een schuifdeur is een perfecte oplossing voor een kleine woning waar je het liefst van elke centimeter optimaal gebruik maakt. Met een schuifdeur heb je immers geen ruimte nodig voor het draaien van de deuren. Voor interieurontwerpers zijn deze deuren een effectief instrument om een ruimte in te delen. Ze zorgen voor verbindingen tussen verschillende ruimtes, laten licht door en zijn makkelijk toe te passen.

Schuifdeuren zijn te koop om in verschillende uitvoeringen, maten en materialen. Maar je maakt ze ook makkelijk zelf. In dit Ideabook hebben we 15 voorbeelden voor je verzameld van openslaande deuren. Ze laten zien wat schuifdeuren met een kleine ruimte doen. Hier komen ze!