Een charmant familieappartement

We hadden het er in het begin al over dat dit een familieappartement is en daarom laten we je een afbeelding zien van de leuke kinderkamer die hier te vinden is. Dezelfde charmante vloer als in de woonkamer is ook hier aanwezig en zorgt gelijk voor een ouderwets tintje terwijl de rest van de ruimte lekker hedendaags aandoet. En al is de ruimte niet zo heel erg groot, voor kinderen moet dit toch een prima slaapkamer zijn!