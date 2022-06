Voor en Na: een prachtige verbouwing van een oude zolder

Heb jij een huis met een puntdak en heb je daardoor de beschikking over een vliering of een zolder? In de meeste gevallen is zo’n ruimte in gebruik als rommelhok, opslagruimte of iets anders wat niet voor representatieve doeleinden geschikt is. En vaak is dat best heel erg jammer, want zo’n zolder kan namelijk prima een functie krijgen als extra slaapkamer. De Franse interieurarchitect Olivier de Cubber is zo’n expert die als geen ander weet hoe je iets moois van een oude zolder kunt maken. En dat is ook precies wat we nu gaan doen: we zien hoe een oud rommelhok veranderd is in een prachtige en sfeervolle slaapkamer.