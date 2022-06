Het gemak en de eenvoud van een schuifdeur

Als we goed kijken zien we op deze foto drie deuren, één schuifdeur en twee klapdeuren, zouden we deze allemaal passeren dan staan we buiten in de tuin. Ook op deze foto zien we een klassiek Haags herenhuis waarin de kamers en suite zijn opgedeeld, in een voor- en achterkamer. De meer dan drie meter hoge schuifdeuren die we als eerste passeren, scheiden de verschillende ruimten. Doordat de schuifdeuren deels van glas zijn, bieden zij, ook wanneer zij gesloten zijn, zicht op de andere ruimte. De gesloten deur aan het einde van de eerste ruimte die we op de foto zien is een klapdeur die leidt naar een serre. Vanuit de serre is er middels een andere klapdeur weer toegang tot de tuin.