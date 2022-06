15 dingen die slimme huizeneigenaren elk jaar doen

Als we zeggen dat het raadzaam is om eens per jaar de look van je woonkamer een update te geven, dan bedoelen we niet dat al het oude de kamer uit moet (mag natuurlijk wel!), maar doelen dan meer op de accessoires en decoraties. Als je die eens per jaar, of per seizoen, verandert, behoort de kamer zijn frisheid en ga jij je niet vervelen.