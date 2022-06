Simpele stappen voor een perfecte herfsttuin

De herfst kan voor het inrichten van je tuin een lastige periode zijn. Eind september mogen we dit seizoen al begroeten en vooral in die maand en in oktober kan het buiten nog lekker warm zijn. Om al je tuinmeubilair in de herfst meteen binnen te halen is dus wat overhaast. Er zijn best nog wel dagen dat je in de herfst in het zonnetje nog heerlijk buiten in de tuin kunt zitten. Wel is het goed om in de herfst alvast wat voorbereidingen te treffen voor de koudere temperaturen die er toch wel aan zitten te komen. Denk alvast even na over de planten in je tuin. Zijn deze eigenlijk wel bestand tegen nachtvorst? En hoe kun je in de herfst wat warmte in je tuin creëren? En dan bedoelen we niet alleen warmte als in een warme sfeer, maar ook echte warmte om wat langer buiten te kunnen zitten.

In dit Ideabook doorlopen we 6 simpele stappen om de perfecte herfsttuin te creëren. Lees snel verder en ga vandaag nog aan de slag!