7 fantastische manieren om pallets te gebruiken

Laten we nog even bij de zitmeubels blijven. Tenslotte is iedereen altijd op zoek naar een comfortabele bank of stoel om op te kunnen zitten en ontspannen. Het pronkstuk op de foto hierboven is daarop absoluut geen uitzondering. Het ziet er niet alleen leuk uit, het is ook nog eens heel erg comfortabel. Door de L-vorm kun je het op meerdere plekken in huis neerzetten. De mooie stoelbekleding en kussens maken de bank helemaal af.