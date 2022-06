9 ongelooflijk leuke ideeën om je huis met beton te verfraaien

Beton is niet alleen een populair bouwmateriaal. Het leent zich ook uitstekend voor het verfraaien van ons interieur. Voor meubilair, wanden of vloeren – er zijn talloze manieren om het materiaal te gebruiken. Met beton creëer je een koele, minimalistische look met een warme glans.

Beton is een fascinerend, natuurlijk product, dat afhankelijk van de samenstelling vele patronen en structuren kan hebben. Zo kan het oppervlak extreem grof of juist heel fijn zijn. Minimalistisch, rustiek of elegant – in dit Ideabook hebben we negen ongelooflijk leuke ideeën om je huis met beton te verfraaien voor je op een rijtje gezet. Hieruit blijkt maar weer eens dat je met dit unieke materiaal een uitnodigende sfeer in huis kunt creëren!