Uitwaaien in Noordwijk aan Zee

De eethoek in dit appartement nodigt uit om in stijl aan tafel te schuiven. Een prachtige moderne entourage om heerlijk in te kunnen dineren. Al zijn de gordijnen hier op de foto gesloten, reken maar dat ze meer open dan dicht zullen zijn als de bewoners en hun eventuele gasten hier aan tafel schuiven. Hoe mooi de eethoek ook is, in de zomer is er een plek die nog mooier is om ’s avonds te eten en dat is uiteraard het strand.