Top 5 van de week: waanzinnige villa's

Deze mediterraanse schoonheid is te vinden op het Mexicaanse landschap. Een zeer moderne, lichte en glamoureuze woning is wat we willen, is wat de bewoners gedacht moeten hebben. Architectenbureau 21arquitectos ging de uitdaging aan, en het resultaat mag er wezen! Vanaf dit aanzicht zien we bovendien hoe goed de architecten de omgeving en de villa in elkaar doen overlopen. Door de glazen schuifdeuren sta je snel in directe verbinding met de natuur en de uitbundige achtertuin waar heerlijk gelounged kan worden. De blik die we hier op het huis werpen is overigens van bovenaf; door de trap naar beneden te nemen belanden we op de benedenverdieping van de forse villa. Het kleurenpalet valt tot slot op: bruin, zwart, wit en groen is een combinatie niet we niet vaak zien. Het is er een prachtig contrast van kleuren die elkaar goed complimenteren.