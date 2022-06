10 decoratieve ideeën met imitatiesteen (net echt!)

Soms willen we gewoon even heel wat anders in huis, maar heb je simpelweg geen budget om dit te realiseren. Er zijn gelukkig eenvoudige manieren om je woning een compleet andere look te geven. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van imitatiesteen, een materiaal dat veel sfeer geeft, zonder dat je meteen een muur omver hoeft te gooien.

Kortom, er zijn meerdere voordelen: goedkoop, makkelijk toe te passen en heel gemakkelijk te verwijderen wanneer je het zat bent. Waarom zou je dus niet voor dit materiaal gaan en stapelverliefd worden op de rustieke charme van steen? Bekijk de onderstaande voorbeelden!