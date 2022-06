Zó richt je 77 m2 in!

Als je door een meubelzaak of een woonwarenhuis loopt, dan zie je vaak prachtige voorbeelden van ingerichte kamers in een huis. Een leuke woonkamer, een inspirerende eetkamer of een keuken waar je bijna je vingers bij aflikt. Je zal dan ongetwijfeld jezelf wel eens inbeelden hoe zoiets er bij jou thuis uit zou zien. Maar wat nou als je de beschikking hebt over een leeg appartement dat al fantastisch is opgeknapt? We laten je nu een leeg huis zien dat 77 vierkante meter telt en dat je in gedachten samen met ons in kunt gaan richten. Architecte Monica Maraspin heeft de basis al op prachtige wijze voor je klaar gemaakt.