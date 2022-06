Een opvallend verbouwd huis

Pas als je in de achtertuin van het huis staat, zie je hoe deze prachtige uitbreiding er precies uit is komen te zien. De tuin zelf moet overduidelijk nog even worden aangepast op de nieuwe situatie, maar als ook dat is gebeurd dan is het vooral een kwestie van genieten van je vernieuwde huis. Ideeën voor de tuin hebben wij in ieder geval wel en misschien ben jij nu in je hoofd ook al even voor tuinarchitect aan het spelen.