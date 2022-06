Creëer een speelse en bijzondere slaapkamer voor je kind

Veiligheid staat voorop. Ook wanneer je de kinderkamer in gaat richten. Bedenk dan ook bij ieder meubelstuk of dit wel veilig is. Behalve de meubels, is bijvoorbeeld ook beveilig voor stopcontacten geen overbodige luxe. Aan kinderbedjes worden bovendien in Nederland wettelijke vastgestelde technische eisen gesteld. Dankzij deze eisen wordt het beknellen van armen en benen bijvoorbeeld voorkomen.

Wordt je kindje al een kleuter? Verander op tijd van bedje, want je peuter kan al snel beginnen met klimmen. Vanaf de slaapplek moet er ook zijdelingse ventilatie mogelijk zijn. Hang bovendien geen spiegel of schilderij boven het baby- of kinderbedje. Dit kan 's nachts naar beneden vallen, op je kind. Vermijd te veel frummels en rommel rondom het bed van je baby of peuter. Ze willen graag alles vastpakken en in hun mond steken.

Is je kind wat ouder? Ook dan is veiligheid nog steeds van belang. Loop zo nu en dan de kinderkamer eens door om te controleren op de veiligheid. Een puntige tafel, rommelige mat of een hete lamp zijn zaken waar je op kunt letten.

Hebben wij je kunnen inspireren? Misschien begin je deze week al wel met de (her)inrichting van de nieuwe kinderkamer! We wensen je veel klusplezier.