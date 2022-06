Landelijke woning met een schitterende rietkap

Onze eisen ten aanzien van onze slaapkamer zijn vaak erg hoog, want het moet toch de meest relaxte kamer van het huis zijn. Als je deze kamer binnenloopt heb je echt het idee dat je een slaapkamer van een 5-sterrenhotel betreedt. Het bed is strak opgemaakt en heeft die typische moderne look. Er wordt een luxe sfeer geschapen door het kleed aan het voeteneinden. Je kunt je vast wel voorstellen dat het bijzonder lekker wakker worden is in deze slaapkamer, want de ramen laten het morgenlicht overvloedig naar binnen stromen. Er is ook plek voor kunst aan de wand, zoals we hier zien hangt het schilderij in een moderne lijst. In de avond geniet je voor het slapen gaan nog even van je favoriete tv-programma: de tv in de hoek heeft superscherp beeld en hangt op een goede plek om vanuit bed te kunnen kijken.