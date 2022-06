7 verschillende moderne stijlen om zo te kopiëren!

Er zijn geen vaste regels wanneer het gaat om het inrichten van je huis. Geen enkel persoon past exact in een hokje en er is een goede kans dat jouw inrichtingsstijl daar een goede reflectie van is. Misschien vind je de lichte energie van een minimalistisch design mooi maar wil je wel een heerlijke warme cocon van comfort creëren. Misschien hou je van een luxe look in huis maar wil je ook wat eclectische en gewaagde elementen.. Misschien heb je ook een partner om rekening mee te houden.. In welke fase je ook bent we durven te wedden dat er een look is die al deze elementen in zich heeft. Om het eenvoudig voor je te maken hebben we 7 moderne looks voor je verzameld. We weten zeker dat er iets bij zit dat je zo kunt kopiëren!